Ahogy mi is megírtuk, február 1-től kreatív producerként csatlakozik a TV2 Csoport kreatív csapatához Kinizsi Ottó. Új munkakörében részt vesz majd mások mellett a cégcsoport fikciós sorozatainak gyártásában, és feladatai közé tartozik majd a TV2 hosszútávú fikciós stratégiájának kidolgozása is.

"Mint kiderült, nem hirtelen jött, hanem már gondolkodtak bennem, amiről én nem tudtam, de nagyon jól is esett, amikor így kiderült, hogy már egy jó éve gondolkoznak abban, hogy megkeresnek engem ez ügyben. Ráadásul dolgoztam is olyan sorozatban a nyáron, ami a TV2-nek készült, aztán jól keresztül is húztam a számításaikat, mert elmentem táncolni egy időre" – kezdte mosolyogva Ottó a Mokka stúdiójában, majd megemlítette, hogy így még jobban is sült el az egész, hiszen nem csak szakmailag bizonyíthatott, hanem emberileg is.

"Igazából fikciós sorozatokkal foglalkozom én, mint kreatív producer, ezeknek az útját egyengetem, vagy bábáskodom a megszületésüknél" – mondta a színész. Hozzátette, felesége, Anita támogatja őt új feladataiban, de azért megviseli, hogy emiatt kevesebbet láthatja majd a gyerekeit.