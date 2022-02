Marsi Anikó válása és új kapcsolata annak idején nagy meglepetést okozott, mára azonban már természetessé vált ez az állapot. Most elárulta, hogyan jöttek össze.

Mindenkit meglepett, amikor Marsi Anikó és Palik László bejelentették, elválnak útjaik egymástól. Ennek már sok-sok hónapja, és ugyan hivatalosan nem tettek pontot a házasságuk végére, egy párként már régóta nincsenek együtt. Gyerekeik nem voltak meglepve, erről korábban már Vince is nyilatkozott.

"Nem úgy működik, hogy a gyerekek is megrántják a vállukat: kit érdekel, hogy anya meg apa nincsenek együtt. Ettől még, ha azt látják, hogy megpróbáljuk az életüket normális mederben tartani és terelgetni, akkor szerintem nekik is sikerül a lehető legkevesebb sérüléssel megúszni ezt az egészet" - mondta Marsi Anikó.