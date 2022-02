Egész héten hízik a Hold, s csak jövő héten teljesedik ki. Felemelő időszak ez, sok extra energiával és rengeteg tennivalóval, olykor bonyodalmak megoldásával. Minden egyes nap legyél aktív, szorgalmas és elhivatott. Alkalmanként összekuszálódhatnak a szálak, néhol túlvállalásokkal terhelt pillanatokat élünk meg – de ez nem gond, sőt! A hétvégén a felfokozottság tovább nő, olyan dolgokat teszünk meg, amiket régóta csak tologattunk, most viszont pont kerülhet ezek végére. Egy hegyet is elhordunk, ha kell.

2022. február 7., hétfő a ♉ban (Növő hold, Bika)Legyen fókuszban a család és a szeretet, valamint a bűnbánat és a megbocsátás! Örülni kell az apró dolgoknak. Okosan kell cselekedni, de nem ajánlott elvenni olyasmit, amiért nem mi dolgoztunk meg.

2022. február 8., kedd a ♉ban (Növő hold, Bika)Energiával teli nap, de épp ezért bonyodalmak is adódhatnak. Néha kifejezetten leterhelő, nehezen kordában tartható hatások uralkodnak, viszont épp ezáltal látjuk át végre azt, mi fontos számunkra és mi lényegtelen.

2022. február 9., szerda az ♊ben (Növő hold, Ikrek)A Hold egyre kerekebb, sok a fölös energia, ugyanakkor ez mégis egy felemelő nap lesz. Kezdeményezzünk békülést, segítsünk másoknak, még egy kis adakozás is elfér. Ha viszont valaki épp nem kér belőlünk, akkor azt fogadjuk el.

2022. február 10., csütörtök az ♊ben (Növő hold, Ikrek)A változásokra irányuló energiák egyre erősebben beférkőznek a gondolatainkban és a cselekedeteinkben – épp ezért eszünkbe se jusson kockáztatni!

2022. február 11., péntek az ♊ben (Növő hold, Ikrek)Érdemes átgondolni a következő három hónap teendőit. Vannak sürgős tennivalók? Akkor fussunk neki és tegyük a dolgunkat! Ami most sem kerül a sorban előre, azt végleg töröljük, nem kell az nekünk!

2022. február 12., szombat a ♋ban (Növő hold, Rák)Töltsük az időt társaságban, mozduljunk ki a négy fal szorító öleléséből. Hétvége lévén bármit megtehetünk, de az sem baj, ha épp semmihez sem lesz kedvünk. Bármi megeshet.

2022. február 13., vasárnap a ♋ban (Növő hold, Rák)Minden apró történésre, üzenetre, hangra oda kell figyelni. Az eltökéltség és a határozottság lehetnek a mai nap legjobb fegyverei a hangulatingadozások ellen. Magadat és a saját nyűgjeidet tartsd szem előtt, és oldd is meg azokat!