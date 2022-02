A vasárnap indult Sztárban sztár című show-ban Dallos Bogi volt az egyik előadó, akinek sikerült felrobbantania a stúdiót. Nem is egy, hanem egyszerre két férfi előadót formázott meg, a PamKutya két tagját. Hatalmas sikert aratott, de nagyon sokat is készült rá. "Az első adásban nagyon szerettem volna, ha kiléphetek a komfortzónámból. Örültem annak, hogy férfi előadókat hozhatok a színpadra" - árulta el a Life.hu-nak, a videóból pedig az is kiderül, Puskás Peti mit gondolt a produkciójáról, de Bogi azt is elárulja, mit szól a következő feladatához.