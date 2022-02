Ahogy arról mi is hírt adtunk, Horváth Éva és családja egy időre Balira költözött. A gyönyörű sztármami elárulta, mi volt a legnehezebb a költözésben.

Bali kétségkívül a sztárok egyik kedvenc nyaralóhelye. Edvin Martonék után Horváth Éváék is úgy döntöttek, fél évre az indonéz szigetre költöznek. A család azért döntött így, mert nem szeretik a telet.

Az utazás zökkenőmentesen ment, egy hét karantén után felfedezhették Balit. A kis Alexnek ugyanaz a dadája kint, mint pár évvel ezelőtt Kristófnak, így nem csoda, hogy Éváék otthon érzik magukat.

Egész nap iszonyatos meleg van. Mi azt gondoltuk, picit azért monszunosabb lesz, mert egyébként most monszun van, de az esőből nem sokat érzékeltünk eddig. Szakad rólam a víz most is

-mesélte Éva a Fókusznak. A sztármami szerint Kristóf élvezi a legjobban az utat, imádja a meleget és a hullámokat, ami nem csoda, hiszen mindössze féléves volt, amikor először Balin járt.

"Amikor elindultunk két gyerekkel, akkor a szívroham kerülgetett, hogy miket rakok be nekik, milyen gyógyszereket, és le kell, hogy kopogjam, mert annak idején Kristófnak is becsomagoltam gyógyszereket, amiket szerencsére nem használtunk (...) Ez volt a legfontosabb, hogy mindenre legyen nálunk valami"

-mondta a sztáranyuka, aki szerint Alex is hozzászokott már a meleghez.