Január végén röppent fel a pletyka, miszerint Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága válságban van. A pár tagadott , bár korábban a volt kézilabdázó azt nyilatkozta, a házasságuk egy hullámvasút . Később kiderült, hogy küzdenek a kapcsolatuk megmentéséért. Most utoljára adtak együtt interjút.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor házasságáról a barátaik vallottak január végén: azt állították, hogy a pár kapcsolata válságba került.

"Tényleg sok léket kapott már a hajójuk, de ott van nekik a három csodálatos gyermekük, akiket mindennél jobban szeretnek. Sosem volt zökkenőmentes az életük, több szakításon túl vannak, volt már szétköltözés is, de most megint úgy döntöttek, közösen dolgoznak a házasságuk megmentésén" - mondta akkor az illető a Blikknek.

A házaspár most a Best magazinnak adott interjút, együtt utoljára. Nem titkolják, vannak gondok a házasságukban.

"Jelenleg is vannak problémáink, mélyen vagyunk, de tányérdobálás helyett megembereljük magunkat, és keressük a megoldást" - mondta Kucsera a Best magazinnak. Hozzátette, előfordulhat, hogy a gyerekeik érdekében elengedik egymás kezét, de akkor is jó viszonyban maradnának, intelligensen tudnák kezelni a helyzetet. Ezt a mélypontot azonban házastársakként szeretnék megoldani.

A házasságuk mindezek ellenére tart, nem váltak el, és a pletykákkal ellentétben sosem szakítottak a 9 közös évük alatt. Kucsera jelenleg is otthon él, nem költözött el. A járványhelyzet miatt fordult elő korábban, hogy az anyósánál tartózkodott néhány napig.

"A családi állapotunkat nem az tükrözi, hogy van-e rólunk friss közös kép az interneten. (...) A mostanában keringő pletykák hatására még inkább azt érezzük Szabinával, hogy nem szeretnénk a nyilvánosság elé tárni a magánéletünket. (...) Ez az utolsó interjú, amit a házasságunkkal és a családunkkal kapcsolatban adunk" - mondta Kucsera Gábor a lapnak.

Tápai hozzátette, külön-külön továbbra is fognak szerepelni, de együtt már nem állnak kamera elé:

"Észrevettük, hogy nincs jó hatással a házasságunkra az, ha együtt veszünk részt különféle műsorokban. Olyan harsány stílust váltott ki belőlem az ilyesmi, amit Gábor nehezen viselt."