Kulcsár Edina és Csuti januárban bejelentették, hogy válnak, majd pár nappal később az egykori szépségkirálynő elárulta, hogy a szíve már másé, összejött a népszerű rapperrel, G.w.M.-el.

A szerelmesek hetek óta a támadások kereszttüzében élnek, összekapaszkodva próbálnak túljutni a nehéz időszakon. Bár megértik, hogy helyzetük hatalmas port kavart, ekkora viharra nem számítottak - írja a Best magazin.

"Igyekszünk békét teremteni magunk körül, mindent kizárni, és megélni a szerelmünk első heteit, viszont még mindig forrnak körülöttünk az indulatok. (...) Mindketten olyan kapcsolatból jöttünk, ahol már nem voltak érzések, egymásban viszont abszolút megtaláltuk ezeket" – mondta Edina. Hozzátette, az események hátterét csak a családja és a barátai ismerik.

"Azt látjuk, hogy bizonyos emberek próbálnak minket minden erejükkel tönkretenni. (...) Eleinte azt hittem, hogy mint minden csoda, ez is csak 3 napig tart majd, de most már 3 hétnél járunk. Őszintén szólva, most már azzal is kiegyeznék, ha 3 hónap múlva nyugalomban élhetnék" – fakadt ki Kulcsár Edina.

Azt a híresztelést, miszerint a botrány hatalmas anyagi haszonnal jár számukra, cáfolta. "Üzlet szempontjából én ennek az egésznek csak a negatív oldalát látom. Rengeteg munkát lemondtam, egyfelől mert a lelkiállapotom miatt nem tudtam volna hitelesen képviselni semmit. (...) Ez a felhajtás egyáltalán nem jövedelmező."