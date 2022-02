Megan Fox és Brian Austin Green hivatalosan is elváltak. Már mindketten mással boldogok.

A sztárpár megállapodott a válás részleteiben és már alá is írták a papírokat. Két évvel ezelőtt jelentették be, hogy egyszerűen már nem tudnak egymás mellett élni - írja a US Weekly magazin.

Életüket még 2010-ben kötötték össze, kapcsolatukból három gyermek született: a legnagyobb Noah, aki most kilencéves, Bodhi hétéves és Journey ötéves. Green azóta már a következő gyermekét várja új párjával, de Megan Fox sem szomorkodik, hiszen egy éve a zenész Machine Gun Kellyvel jár, aki nemrégen megkérte a kezét.