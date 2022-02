Egy hónapja címoldalon foglalkozik a sajtó Kulcsár Edina és Szabó András Csuti válásával . Napról napra érkeznek az újabb hírek, mindenki megszólal ebben az ügyben, hiszen mindenkinek van róla véleménye. Az érintettek pedig nem győznek reagálni a szárnyra kapott, vadabbnál vadabb pletykákra. Edina most sok mindent tisztázott a Life.hu-nak adott interjújában .

Az egykori szépségkirálynő és üzletember férje mindent megtett azért, hogy megmentsék a házasságukat, de hat év után úgy látták jónak, ha külön utakon folytatják. A közvélemény akkor kezdett igazán sokat foglalkozni Edina és Csuti válásával, amikor kiderült, hogy a modell egy másik férfi, a fiatal rapper, G.w.M oldalán találta meg a boldogságot.

Edina lapunknak többek között azt is elárulta, mi adta meg a végső lökést, mi volt az, ami miatt a válás mellett döntött.

"A végső lökés a boldogság iránti sóvárgás volt, hogy visszanyerjem önmagam és a maximális szeretetemet, gondoskodásomat tudják élvezni a gyermekeim. (...) Nem egyezett a szeretetnyelvünk, ez pedig sok problémához tud vezetni, de kár is erről beszélni, hiszen mindannyian mások vagyunk, így másra is vágyunk" - mondta az egykori szépségkirálynő, akinek a gyerekei most a legfontosabba, és az, hogy békére törekedjen.