Feltűnő átalakuláson ment keresztül a válófélben lévő Horváth Gréta: sokat fogyott , élvezi, hogy újra egy számmal kisebb ruhákat vásárolhat magának, de hatalmas elánnal vetette bele magát a lakása csinosításába is.

Horváth Gréta férjével való szakítása után nem kesereg, a jövőbe tekint és igyekszik minél több álmát megvalósítani. Szeretné minél előbb lecserélni a bútorokat, fest, dekorál, lépésről lépésre szabadul meg minden „régi emléktől", hogy megújulva várja a tavaszt.

"Csak előre tekintek. Kihasználom, hogy több a szabadidőm. Új célokat keresek, és ahogy sorra megvalósulnak a terveim, én is egyre boldogabbá és kiegyensúlyozottabbá válok. Hiszem, hogy ez a titka annak, hogy az ember egy nehezebb életszakasz után ismét jól érezze magát" – kezdi a magazinban Gréta, aki azt is elmeséli a lapban, hogy mi segítette át a legnehezebb pillanatokon, valamint azt is elárulja, hogy hisz-e még a házasság intézményében.