Valentin nap és Házasság hete – ezen a héten minden a szerelemről, szeretetről, a harmonikus párkapcsolat és család iránti vágyról szólt. Az összetartozás és szeretet manapság a legfontosabb értékek közé tartozik. A home office és az otthoni tanulás az ismerkedési lehetőségeket is beszűkítette, ráadásul az átlagosan 4-7 kg súlygyarapodás is sokakat érintett. A plusz kilók viszont megtépázták az önbizalmat is. Mivel a test és lélek szorosan összetartozik, így a felesleges kilók leadása az egészségre gyakorolt hatásán kívül segíthet az egészséges önbizalom és vonzerő visszaszerzésében.

„Statisztikai adataink szerint jó néhányan párkapcsolati okok miatt kezdenek fogyókúrázni. Sokan rövidebb-hosszabb egyedüllét, vagy egy szakítás után az eredményes párkeresés alapjának tartják a jó formát, karcsúbb alakot. Sok anyuka szülés után szeretné visszanyerni korábbi alakját, vonzerejét. A 40 feletti korosztályban előtérbe kerül az öregedés lassítása, ilyenkor már tudatosan dolgozni kell a fiatalos külső megőrzéséért, ezért felértékelődik az egészséges karcsúság jelentősége. A szerelem tudatos megőrzésében fontos kellék a bizsergető izgalom, és a 'jó formában vagyok' érzés" - vallja Dr. Gajdács Ágnes obezitológus, testsúlygyógyász, és hozzátette, a járvány időszaka, a napi életritmus felborulása, a rengeteg otthonlét, a vírus miatti szorongás sajnos kedvezett a zsírpárnák kialakulásának.

"Néha a boldogság is növeli a ruhaméretet. Ausztrál kutatások szerint a 'szerelemháj' a tartós párkapcsolat első évében akár 6-8 kg súlyfelesleget is jelenthet, és a párok kb. háromnegyedét érinti kisebb-nagyobb mértékben" - mondta el szakember, és arról is beszélt, ez elkerülhető lenne, ha közös programként testmozgást iktatnánk be a napjainkba, de gyakran inkább a rendszeres közös étkezések, közös tévézés és kevesebb mozgás jellemző.

"Negyvenéves kor felett egyre jellemzőbb a korosodáshoz, hormonális változásokhoz köthető súlygyarapodás, melyet a mértékletes, egészséges, inkább ínyenc táplálkozással és élvezetes mozgásprogramokkal kordában lehet tartani" - tanácsolja az orvos.