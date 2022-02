A gluténérzékenység egy évszázadok óta ismert kóros állapot, olyan autoimmun betegség, amelyben nagy szerepet játszik a genetika. A gluténérzékeny emberek a gliadin nevű alkotóelemre érzékenyek, amely megtalálható a gabonafajták glutén nevű fehérjéjében. A legnépszerűbb három gabonafajta, melyet a gluténérzékenyek nem fogyaszthatnak, és emiatt más alternatívát kell keresniük, a rozs, az árpa és a búza.

B1-vitamin (tiamin), B2-vitamin (riboflavin), B3-vitamin (niacin)

Élelmiszerek, amelyekben megtalálható a B1-vitamin: krumpli, cukkini, zöldbab.

Élelmiszerek, amelyekben megtalálható a B2-vitamin: húsok, szója, tejtermékek.

Élelmiszerek, amelyekben megtalálható a B3-vitamin: szárnyas húsok, tejtermékek, halak, bab, tök, cukkini, földimogyoró.

Ezek a vitaminok abban segítik a szervezetet, hogy a táplálékot energiává tudja átalakítani. A B-vitamin e fajtái általában pékárukban, adalékanyagként szerepelnek, ezért fordulhat elő, hogy a gluténmentesen étkezők szervezetében ezekből alakul ki a legnagyobb hiány.

B6-vitaminÉlelmiszerek, amelyekben megtalálható: csicseriborsó, banán, tonhal, csirke, lazac.

A gluténérzékenyek vagy gluténmentesen étkezők szervezetében leggyakoribb a B6-vitamin hiánya. Ez az a vitamin, amelyik a vércukorszint szabályozásában is nagy szerepet játszik, segíti a véroxigén-ellátást, javítja az idegrendszert és támogatja a szervezetünet a fertőzések elleni védekezésben.

B12-vitaminÉlelmiszerek, amelyekben megtalálható: húsok, halak, tejtermékek.

Ha nincs elég B12-vitamin a szervezetünkben, az zavart okozhat az idegrendszer és az anyagcsere működésében is, emellett a hiányától ingerlékenyebbek és idegesebbek lehetünk. Mivel ez a vitamin állati eredetű élelmiszerekben található meg, a vegánoknál is gyakori probléma lehet a hiánya.

D-vitaminÉlelmiszerek, amelyekben megtalálható: tojássárgája, kardhal, vörös lazac, valamint a a hozzáadott D-vitamint tartalmazó gyümölcslevek.

A gluténmentesen étkezők között extrém magas a D-vitamin-hiányos ember, mert kevés az olyan tápanyag, amelyben ténylegesen megtalálható. A hiánytünetek között szerepel a fokozott izzadás, a gyengébb immunrendszer és a gyenge stressztűrés is.

Folsav

Élelmiszerek, amelyekben megtalálható: kelbimbó, spárga, spenót, zöldborsó, mogyoró, brokkoli.

A folsav nélkülözhetetlen szerepet játszik a vörösvértestek, fehérvérsejtek és a vérlemezkék képződésében. A gluténérzékenyeknek feltétlenül oda kell figyelni arra, hogy megfelelő folsavmennyiséget vigyenek be a szervezetükbe. Fokozottan igaz ez a gluténérzékeny kismamákra.

Kalcium

Élelmiszerek, amelyekben megtalálható: tejtermékek, gluténmentes zabpehely, tofu, hal.

A csontok egészségéért felelős a kalcium, amelyre éppen emiatt nagy szüksége van a szervezetnek. Viszont a legtöbb gluténérzékenység mellé laktóz-intolerancia is társul, így azoknak, akiket az utóbbi is érint, mindenképpen kerülnie kell a tejtermékeket. De semmi pánik, ahogy az a felsorolásból is kiderül, van néhány tejmentes étel, amelyben megtalálható a kalcium.

VasÉlelmiszerek, amelyekben megtalálható: osztriga, szója, marhahús, pulyka, hüvelyesek.

A vashiány okozta vashiányos vérszegénység az egész szervezet működésére negatív hatással van. Vas nélkül az oxigén nem jut el a sejtekhez, ami nélkül a szervezet működésképtelen. A gluténérzékenyeknél, ha nem tartják be a megfelelő diétát, gyakori következmény, melynek tipikus tünetei többek között a szédülés, a krónikus fáradtság és a fejfájás. Szoptatás alatt különösen fontos odafigyelni a vasbevitelre, mert hiánya akár szülés utáni depresszióhoz is vezethet.