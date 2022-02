Hatalmas örömhírt tett közzé közösségi oldalán Shane Tusup. Az edző megkérte szerelme, Szabó Zsófi kezét, aki természetesen igent mondott. "2022.02.22 22:22-kor a világ legszerencsésebb férfijává tett. Életem szerelme igent mondott" - írta Shane a fotóhoz, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

Szabó Zsófi és Shane Tusup kapcsolatáról először csak pletykák keringtek, ők maguk sokáig nem vállalták fel a szerelmüket. Tavaly december elején hivatalosan is bejelentették, hogy egy párt alkotnak, azóta pedig sorra készültek a közös fotók, amiket természetesen meg is osztottak követőikkel. A pár nemrég helikopterrel utazott egy kisebb vakációra Monacóba, a lánykérés is itt történt.