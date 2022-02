A svájci származású Aurelio összeomlott, amikor hét évvel ezelőtt elvesztette édesapját. Azóta is magát hibáztatja a halála miatt, hiszen édesapja akkor kapta harmadik infarktusát, amikor kiderült, Aureliónál egy házkutatás során drogot találtak és 1 év 2 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

"Megkapta a harmadik szívinfarktusát, amikor drog miatt házkutatás volt nálam. Amikor meghalt, kétségbeestem. Összeomlott minden bennem" – zokogott Aurelio a pénteken adásba kerülő Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban.

"Abba halt bele, hogy téged elkaptak droggal?" – kérdezett vissza Hajdú megdöbbenve. "Igen" – felelte Aurelio, akit máig nem dolgozta fel a történteket.

Aureliónak mai napig az édesapja a példaképe, ő volt az, aki felevelte. Mindig felnézett rá, bár az apja sem volt szent - írja a Blikk.

"Óradizájner volt, Silvio Berlusconinak is tervezett, nem egyszer együtt buliztak. Mindenünk megvolt, ami egy embernek elképzelhető, kétszer. Saját szakácsunk, sofőrünk volt. Apám kaszinózgatott és drogozott, nagyon rajta volt a krekken. Többször előfordult, hogy este megindult Monacóba és elpörgetett húszezer svájci frankot, hazajött úgy húsz gramm kokóért, majd visszament kaszinózni" – folytatta a még börtönbe vonulása előtt elkészült felvételen Aurelio.

"Ott kezdődtek a gondok, amikor leültették két évre, mert egy rendőrség melletti – számítástechnikai boltnak álcázott – kuplerájt működtetett. Valami ilyen helyen ismerhette meg anyámat is. Azt a két évet leülte, aztán csődbe ment. Anyám Baján született, és azt mondta apámnak, a megmaradt pénzből Baján szép életet tudunk élni. Így is volt. A megmaradt pénzéből most egy olyan házban lakom, amit sok milliárdos barátom dicsért" – árulta el Aurelio, aki bár látta, hogy felhőtlen az otthoni helyzet, mégis szeretett volna az apjára hasonlítani.

"Bárcsak olyan lennék, mint ő. Hét nyelven beszélt a csávó! Nálam sokkal okosabb, intelligensebb, tapasztaltabb, akaraterősebb ember volt. Egyik napról a másikra lerakta a krekket. Én úgy tudtam lerakni, hogy meghalt. Nekem gyenge az akaraterőm..."