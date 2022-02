Aurelio Caversaccio szerdán élő videóban búcsúzott rajongóitól, akik láthatták, hogyan készülődik az utolsó szabad órájában. Az egykori villalakó elárulta, hogy felkészült-e a börtönre, és azt is, milyen tervei vannak az előtte álló időszakra.

Aurelio szerdán egy fizetős, élő videóban mutatta be rajongóinak, hogyan készülődik 3,5 éves börtönbűntetésére. A közvetítést mindössze 130-140 ember nézte, de az egykori villalakó nagyságrendileg így is 300.000 Ft zsebelt be.

"K**vára fel vagyok készülve, mindenre számítok... Vissza is híztam, 90 kiló vagyok, így meg tudom védeni magam" - nyilatkozta a Borsnak Aurelio.

Az is kiderült, hogy a járványügyi helyzet miatt Aurelio magánzárkában lesz 10 napig. Erre azért van szükség, hogy megvédjék a többi rab egészségét. A karantén letelte után kezdi meg valójában a börtönbüntetését.

Aurelio korábban elmondta, nagy tervei vannak, hasznot szeretne húzni a börtönben töltött időből: "Egy életrajzi könyvet írok majd, amiből sok pénzt keresek, leszokom a kávéról és a cigiről is".