Britney Spears az Instagramra posztolt fenyegetőző üzenetet, melyben leírja, hogy beperli a Tri Star Sports & Entertainment Group nevű ügynökséget, mivel annak két menedzsere, Lou Taylor és Robin Greenhill szerinte meg akarták ölni. A posztot azóta már törölte - írja az Origo.

Britney nem részletezte, hogy a két nő hogyan próbálta meggyilkolni, de úgy véli, apja is benne lehetett, hiszen imádta a két nőt, ráadásul ő fizette őket.

A posztról a TMZ-nek sikerült képet készíteni a megdöbbentő posztról, még mielőtt az énekesnő törölte volna.

A Tri Star tagadja a vádakat, szerintük Britney kijelentése "teljességgel hamis, erősen sértő, romboló hatású és elfogadhatatlan".

Britney körül egyébként sem csitulnak a botrányok. Jamie Lynn Spears Things I Should Have Said című életrajzi könyvében beszél egy esetről, amikor nővére késsel támadt rá, de sűrűn posztol magáról meztelen képeket is.