Összegyűjtöttünk 10 olyan tulajdonságot, amelyet mindenképpen tudnod kell, ha egy márciusban született pasi elhív téged randizni.

1. Ragaszkodó típusúak

Az első tulajdonság, hogy csakis ahhoz ragaszkodnak, aki szerintük megérdemli, és akinek bizalmat szavaznak. Együttérzőek, segítőkészek és azonnal cselekednek, ha szükség van rájuk. Törődnek másokkal, kedvesek, megértőek, és épp ebben rejlik a vonzerejük, aminek te sem fogsz tudni ellenállni.

2. Rajonganak a természetért és az állatokért

A márciusban született emberek imádnak a természetben lenni, ami a testüket és szellemüket is megnyugtatja. Szeretik az állatokat, úgy kötődnek hozzájuk, mintha a saját gyermekeik lennének. Ám ez komoly problémát is okozhat, ha te például nem rajongsz a házi kedvencekért.

3. Alkalmazkodóak

Bármilyen is az életvitelünk, azért is bizonyulnak ideális társnak, mert képesek mások igényeihez idomulni. A márciusi férfiak egyik pozitív tulajdonsága, hogy lehet velük tervezni és időbeosztást egyeztetni. Mindenben megértőek, ám partnerüktől elvárják azt a fajta rugalmasságot, hogy ne csak ő tegyen erőfeszítéseket a párkapcsolatban.

4. Optimisták és pozitív szemléletűek

Szeretik kiélvezni a pillanatokat, de arra is törekednek, hogy tudatos életet éljenek. A legjobb eredményért mindent megtesznek, és ha a munka megkívánja, akkor a kreatív energiáikat is előszeretettel használják. Ha házasságra adják a fejüket, akkor garantált, hogy társuk mellett jóban-rosszban kitartanak. Fontos, hogyha a kapcsolatukban komoly probléma adódik, akkor pozitív szemléletükkel biztosan elkezdenek a megoldáson dolgozni.

5. Csendre, békére és nyugalomra vágynak

Szükségük van békességre, csendre, nyugalomra, de előfordul, hogy minden apró zaj zavarja őket. Igaz, hogy kedvelik a társaságot, de általában elkerülik a zsúfolt helyeket. Ha első randi előtt állnak, akkor bizonyosan egy nyugodt, békés hangulatú kávézót fognak választani. Ha a kapcsolatból esetleg házasság lesz, akkor tudni kell róluk, hogy a mindennapokban a csendet részesítik előnyben, sőt igénylik, hogy néha egyedül legyenek.

6. Kreatívak

A szuperképességük a kreatív gondolkodásmódjukban rejlik, amivel izgalmat és változatosságot csempésznek a hétköznapokba. Mesterei annak, hogyan tegyenek egy fontos alkalmat különlegessé, legyen szó születésnapról, évfordulóról, családi összejövetelről vagy épp az eljegyzésről. Mindent megtesznek azért, hogy a lehető legboldogabbá tegyék párjukat. Számukra nincs lehetetlen, így biztosak lehetünk abban: ha meglepetést szerveznek, akkor garantáltan levesznek a lábunkról.

7. Hűségesek

A márciusi férfiak mindig őszinték, és nincs szándékukban másokat megtéveszteni. Aszerint cselekszenek, amit helyesnek ítélnek, és figyelnek arra, hogy ne bántsanak meg senkit. Párkapcsolatot biztosan nem kezdeményeznek unaloműzésből vagy szórakozásból, ám ha szerelmesek, akkor párjukat minden tőrődésükkel és figyelmükkel megajándékozzák.

8. Imádnak táncolni, zenélni

A zene iránt nemcsak érdeklődnek, hanem kiválóan értenek is hozzá. Szeretik a koncerteket, a színházi előadásokat, a zenés esteket, sőt legtöbbjük játszik valamilyen hangszeren is. Mivel imádják, ha kedveskedhetnek párjuknak, így nem áll tőlük messze, hogy akár dalt írjanak szívük választottjának. Arra is tudatosan figyelnek, hogy a zenehallgatás a mindennapjaik része legyen.

9. Intelligensek

A márciusi pasik okosak, és nem hagyják, hogy bárki megtévessze őket. A szemléletmódjukra jellemző a logikusság, így gyorsan rájönnek, hogy hol és mi a baj. Rossz tulajdonságuk, hogy ha elvakultan szerelmesek, akkor sem tudnak párjuk negatív tulajdonságaiktól eltekinteni. Ha nem tudnak ezen túllépni, az könnyedén a kapcsolat végét jelentheti. Szerelmi csalódás esetén hosszú időre van szükségük ahhoz, hogy újra közel engedjenek bárkit a szívükhöz..

10. Barátságosak

Szeretteljes a kisugárzásuk, amihez mások is szívesen kapcsolódnak. A baráti kapcsolataikban hűségesek, megbízhatóak, és lehet rájuk számítani. Ha valakivel közel kerülnek egymáshoz, akkor minden lehetőséget megteremtenek ahhoz, hogy újdonsült kedvesüket a teljes baráti körük megismerhesse.