Hétfőn kicsit döcögősen, szerdán viszont már az Újhold élményével, csütörtöktől pedig aktívan éljük a dolgos és szorgos mindennapokat. A szerdától kialakuló kedvező körülmények jót tesznek a terveinknek, siker esetén pedig az önbizalmunknak, az elkötelezettségnek, a kitartásnak. Jó, ha tettre készek leszünk minden pillanatban. Az viszont már egyéni döntés, hogy mekkora kockázatot vállal valaki a vágyott sikerért. Kicsi kockázat kicsi eredményt, nagyobb pedig látványosabb eredményt hoz. A Hold ereje aktív, így nem csupán a vágyott célok, hanem jóval több is elérhető a hét második felében.

2022. február 28., hétfő a ♒ben (Fogyó hold, Vízöntő)Erős hatásokkal teli nap, az égiek arra ösztönöznek mindenkit, hogy fedezzen fel valamit, ismerjen meg új utakat. Amennyiben figyelsz, segítesz másoknak és jól kommunikálsz, elkerülhetsz minden nehézséget.

2022. március 1., kedd a ♒ben (Fogyó hold, Vízöntő)Bár a Hold hatása nem jelentős, hisz vesztett az erejéből, ám a hirtelen ránk zúduló feladatok mennyisége miatt óvatosan kell bánni a döntéseinkkel. Túlzásokba eshetünk és olyat tehetünk, ami inkább kárt okoz, mint hasznot hoz.

2022. március 2., szerda a ♓ban (Újhold, Halak)Ajánlott keveset beszélni, helyette inkább csendben figyelni, meditálni, gondolkodni, s ha megvan minden szükséges információ, akkor már csak meg kell valósítani az aktuális feladatokat. Ja, nem ma, hanem holnap!

2022. március 3., csütörtök a ♓ban (Növő hold, Halak)Leterhelő nap, ugyanis az Újhold hatása, energiátlansága ma is jellemző. Felesleges kapkodni vagy siettetni a dolgokat. Inkább nézelődjünk, érdeklődjünk, kérdezzünk, fogadjuk be az új információkat.

2022. március 4., péntek a ♈ban (Növő hold, Kos)Lendületes, sok feladatot felsorakoztatós, végül pedig nagyon sikeres nap. Ajánlott új dologba fogni, bátornak lenni, ismeretlen utakat felfedezni. Amit ma gondolatban megteremtesz, az valóra válik.

2022. március 5., szombat a ♈ban (Növő hold, Kos)Mindenki cselekedjen kedve szerint, legyen ott, ahol lenni akar, tegye azt, ami jólesik. Ám érdemes figyelni a híreket, a pletykákat, mert ott juthatunk hasznos információhoz, ahol nem is gondolnánk.

2022. március 6., vasárnap a ♉ban (Növő hold, Bika)Ma csak az igazat szabad mondani, de nem heves viták közepette! Minden félrebeszélés, füllentés, hazugság extra gyorsan kiderül és kellemetlenséget okozhat. Aki nem meri kimondani a valóságot, az inkább hallgasson bölcsen.