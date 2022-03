Bár Kempf Zozót nélkülözniük kellett a Bajnokoknak, a tegnapi villajátékon mondhatni agyonverték a kék fiúkat. A győzelem után Somhegyi Krisztián elárulta, hogy Virág Andris távozása után sikerült-e új lendületet venni.

"Mindig szomorú egy csapattársat elveszíteni, de a játék rákényszerít minket, hogy minél előbb tovább lepjünk. Az, hogy újra sikerült megszereznünk a villát, az nagyon jó érzés, ezek szerint van bennünk még a lendület, és a csapategység nem tört meg Andris távozásával" - mondta a pirosak versenyzője, aki arról is mesélt, hogy Zozó sérülése mennyire hátráltatja a csapatot.

"A játék sosem múlhat egy emberen, Zozo nélkül is meg kell oldanunk a napokat, ami sikerült is. Nyilván érezzük a hiányát, hiszen fontos pontokat hoz a csapatnak, és nagyon jó játékosunk, most azonban az első a mielőbbi gyógyulása. Azt hihetnék, hogy minél többet futunk, annál fáradtabbak vagyunk, de éppen ellenkezőleg. Így minél több tapasztalatot szerzünk az ügyességiben is, ami csak a javunkra válik, a futás pedig nem fárasztó, hiszen sportolók vagyunk" - magyarázta Krisztián, majd hozzátette:

"Attól, hogy most fölényesen nyertünk, nem azt jelenti, hogy a kihívó fiúk ne tudnák ugyanezt teljesíteni. Az Exatlon egy hullámvasút, most éppen mi kaptunk el egy jobb fonalat, de ez nem jelenti, hogy annyival a kihívók fölött lennénk, de azon vagyunk, hogy ezt a lendületet megőrizzük a hét többi napjára is."