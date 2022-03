Január nem csak a magyar sztárpárok válásától volt hangos. Kulcsár Edina és Horváth Gréta után a világhírű sármos színész, Jason Momoa is bejelentette, véget ért a házassága. Az Aquamant alakító színészért nők ezrei rajonganak a világ minden pontján, de azt senki sem gondolta volna, hogy másfél évtized után szakítani fog szerelmével.

Jason saját elmondása szerint még gyerekként ismerte meg Lisa Bonetet, akivel 16 évig éltek együtt boldogságban. A sztárpár egy évtized után, 2017-ben állt az oltár elé, a kapcsolatuk és szerelmük pedig mindenki szerint nagyon erős volt. Nyomát sem lehetett látni semmi problémának. Ezért is sokkolta a rajongókat, hogy hirtelen mégis külön utakon folytatják.

A kigyúrt testű színész a válásról szóló Instagram-poszt megjelenése után nem sokkal el is költözött a családi otthonból, és saját lakóautójában húzta meg magát. Azt pletykálták, hogy egykori kolléganője, Emilia Clarke miatt hagyta ott feleségét. Januárban olyan fotók láttak róla napvilágot, amik alapján jól látszott, hogy Jason nincs túl jó állapotban. Az elmúlt napokban azonban nyomát sem lehetett látni a bánatnak vagy a szomorúságnak a közösségi oldalán.

A pletykák szerint ennek az az oka, hogy Jason visszaköltözött a feleségéhez. A pár ugyanis ad egy második esélyt a szerelmüknek és meg akarják menteni a házasságukat. A család egy közeli ismerőse szerint a gyerekek nagyon izgatottak, és remélik, a szülők rendezni tudják a kapcsolatukat. A forrás elmondta azt is, hogy Lisa volt és lesz is mindörökre Jason egyetlen igaz szerelme – számolt be a pletykákról a hollywoodlife.com.