Novembertől márciusig sokan panaszkodnak levertségre, rossz hangulatra, kedvetlenségre. Ennek oka az, hogy a hideg hónapokban kevesebb a napsütés, ráadásul a tél végére szinte teljesen kiürülnek a vitamintartalékaink is. Mindez nem csupán a közérzetünket befolyásolja, hanem az immunrendszerünk is legyengülhet, a kettő együtt pedig depresszióhoz hasonló tüneteket okozhat. De mit tehetünk a szezonális depresszió ellen?

1.Nagyon fontos, hogy ne lustuljunk el. Vegyük rá magunkat, hogy kimozduljunk otthonról, akár csak egy rövid sétára. Az is segíthet, ha már előző este végigpörgetjük magunkban, mi mindent fogunk csinálni másnap, és ilyenkor érdemes a kimozdulásra szánt időt is fixálni – ám a kitervelt napirendünk eme pontjához ragaszkodnunk is kell. Ne legyen más fontosabb!

2.Unásig ismételtük már, de a sport sok mindenre megoldást jelent, napi fél óra mozgással például elűzhető lehet a tartós rosszkedv. Ne gondoljuk, hogy ehhez edzőterembe kell járnunk: elmehetünk akár biciklizni, vagy beiktatható egy tempósabb gyaloglás, futás is, de az otthoni torna szintén nagyon jó hatású lehet.

3.Keressünk valami hobbit, ami eltereli a figyelmünket, amiben el tudunk mélyedni. Tökéletesen kikapcsolhatja az agyat például a kézimunka, a sütés-főzés, a rejtvényfejtés vagy a zenehallgatás. Társasozzunk rendszeresen a családdal vagy a barátokkal, illetve alapvetően töltsünk időt azokkal, akik szeretnek minket.

4. Vigyünk rendszert a napunkba. Fontos a rutin: próbáljunk meg minden este időben ágyba bújni, és inkább korábban felkelni, hiszen a késői kelés is ronthat a kedélyállapoton. Legkésőbb 22:30-kor érdemes lefeküdnünk, de az alvást megelőző két órában már félre kell tennünk a mobiltelefont, a számítógépet, illetve a tabletet is.

5. Ügyeljünk az étkezésre! Ha a szezonális depresszió jeleit tapasztaljuk magunkon, csökkentenünk kell a szénhidrát- és cukorfogyasztást. Helyette együnk több zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű pékárut. A magas cukortartalmú, finomított szénhidrátokat tartalmazó étrend ugyanis fokozza a depressziós tüneteket. Ellenben a B-vitaminok, az Omega-3 zsírsavak és a folsav bevitele hatékony segítségünkre lehet a depressziós tünetek elűzésében. Ezekben bővelkedik egyebek között a brokkoli, a mogyoró, a tojás, a banán, a hüvelyesek, valamint a tengeri halak.

