Stana Alexandra kipróbálta magát egy új sportban, rögtön szerelem lett belőle. Egy hatalmas eseményen is fel fog lépni.

Stana Alexandra élete akkor vett hatamas fordulatot, amikor bekerült a Dancing with the Stars műsorába. Karrierje azóta is felfelé ível, tele van munkákkal és felkérésekkel. Nemrég Majkáéktól kapott felkérést, együtt indulnak turnézni egy swing stílusú koncertsorozattal, Alexandra fog táncolni.

Emellett a táncosnő rátalált egy új szenvedélyre, légtornázni kezdett, mivel hamarosan fellép az I. Budapest Légtornászfesztiválon. Most a gyakorlásról osztott meg egy elképesztő képet.

Stana Alexandra elbűvölte rajongóit legújabb fotójával: vörös, csipkés melltartóban mutatta meg az alakját.

Nem sokkal ezelőtt pedig a Life.hu-nak adott exkluzív interjút, melyben Alexandra tiszta vizet öntött a pohárba a válását és új párkapcsolatát övező pletykákat illetően.