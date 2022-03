A Metropol kedden a Keleti Pályaudvaron járt, ahol lehetőségük volt néhány szót váltani egy menekült kisfiúval.

"Ukrajnából jöttünk és az apukám Odesszában maradt. Nálunk most háború van és az édesapám most ott harcol azért, hogy megtarthassuk a házunkat és a hazánkat" – mesélte Timofij, majd azt is elárulta, hogy kénytelenek voltak eljönni Ukrajnából, mivel nem tudtak hová menekülni a háború elől.

"Nem tudtuk, hogy hova bújjunk és azért jöttünk ide. Ha már nem lesz háború, akkor visszamegyünk mi is" – folytatta a kisfiú, és ezután arról is beszélt, hogyan jutottak el Magyarországig.

"A nagymamám elkísért minket és vonattal jöttünk" – mondta Timofij. A kisfiú a videóban azt mondja, hogy innen New Yorkba mennek, ez azonan csak egy apró füllentés, mivel Münchenbe tartanak, Magyarország csak egy megálló számukra.

A lapnak a fordításban Tóth Klára segített.

Az oroszok és az ukránok is komoly veszteségeket szenvedetek el a több mint egy hete tartó háborúban. Egyre több katona döbben rá arra, hogy nem akar a harcokban részt venni. Egy orosz katona is úgy döntött, hogy megadja magát.

Kijevet folyamatosan támadják. A város senkinek sem biztonságos, az ott dolgozó újságírók, riporterek is az életüket kockáztatják.