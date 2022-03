Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra még tavaly nyáron mondták ki a boldogító igent. Novemberben pedig egy ultrahangos fotóval jelentették be, hogy bővül a családjuk. Pár nappal később arra is fény derült, hogy Dóri kislányt hord a szíve alatt. Rácz Jenő már most odáig van gyermekéért, Kamilláért.

A kismama büszkén vállalja megváltozott testét, korábban már azt is elárulta követőinek, hogy a hatodik hónapig 14 kilót hízott.

Dóri már a terhessége végén jár, ezért férjével, Jenővel az utolsó simításokat végzik a babaszobán. Különleges módszert választottak: Dóri hasát frissentartó fóliával tekerték körbe, amire rózsaszín festéket kentek és így dekorálták a babaszobát.