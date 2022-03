Cikkünkben 5 olyan kirándulóhelyet gyűjtöttünk össze, ahová kevesebb, mint 1 órán belül eljutunk autóval, Budapestről.

Róka-hegy

Csupán fél órát kell az utakon töltenünk, és máris a budapesti Grand Canyonnál találjuk magunkat. Hétköznap csendes, nyugodt hely, ám hétvégére sűrűn látogatott kirándulóközponttá válik. A Róka-hegyet nagyjából másfél óra alatt körbe lehet járni, miközben az ember nem győz gyönyörködni az óriás sziklafalakban és szakadékokban. A térségnek gazdag az élővilága, és a kirándulók számos olyan ritka állatfajjal találkozhatnak, mint például a fecskefarkú lepke, a keleti rablópille, a denevér, de láthatnak kislevelű nőszőfüvet vagy gyapjas gyűszűvirágot is, ami Budapesten csak ezen a helyen nő. A hangulata meghitt, romantikus, így tökéletes programlehetőség szerelmespároknak is.

Pilisszántói-kőfülke

A Dunakanyar egyik legizgalmasabb barlangja, a lenyűgöző Pilisszántói-kőfülke a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található. A 20.század elején olyan bámulatos leletekre bukkantak, melyek bizonyították, hogy itt már a jégkorszakban is volt élet. A vájat 14 méter magas, és két oldalon is van bejárata. Ha olyan helyre szeretnénk menni, aminek földtörténeti szempontból is óriási jelentősége van és érdekes a kulturális háttere, akkor ide mindenképpen érdemes ellátogatni.

Naplás-tó

A Naplás-tó egy olyan kirándulóhelyszín, ahova akárcsak néhány órára is, de bármikor érdemes elugrani, hiszen minden adott a feltöltődéshez. A programlehetőségekben nincs hiány: a part mentén bicikliutat alakítottak ki, de piknikezni is lehet a hatalmas füves területeken. A térségben 400 növény és 200 állatfajt található, így különleges élővilága még vonzóbbá teszi az egyébként is békés, nyugodt hangulatú tavat. Sőt, a horgászok is kedvükre űzhetik a szenvedélyüket, ugyanis a tóban nagy számban vannak pontyok, de más halak is: egy amur, csuka, vagy akár süllő is horogra akadhat.

Felsőgallai Kálvária-hegy

A Kálvária-hegy az egyik legbámulatosabb hely Tatabányán, amely a csodálatos panoráma, a védett növények és állatok, valamint a különleges sziklaállománya miatt vonzza a turistákat. Több mint 50 évvel ezelőtt négy község összeolvadásából született meg a város, és ezen települések egyike volt Felsőgalla. A kirándulóhelyet az év bármely szakában érdemes meglátogatni, látványa mégis tavasszal válik igazán különlegessé.

Vácrátóti Botanikus Kert

Hazánk egyik, ha nem a legnagyobb botanikus kertje Göd mellett található, ahol több mint 10 000 növényfaj él. Ezek közül számos védett faj is található, így különösen érdemes a lábunk elé nézni, nehogy letapossunk egyet is belőle. A mesebeli erdei ösvényen minden adott, hiszen találunk romantikus tavacskákat, csobogó patakokat és eldugott zugokat is. A hely még egzotikusabbá válik attól, hogy a területet trópusi pálmaház, kaktuszház és karbonház gazdagítja, de a sziklakertben különböző gyógy-és fűszernövényekkel is találkozhatunk.