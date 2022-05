Ha a pszichopatákra gondolunk, rögtön vérengző sorozatgyilkosok jutnak az eszünkbe, ugyanakkor a legtöbb pszichopata nem követett még el gyilkosságot. Valójában sokféle pszichopata létezik, s meglepő módon a csillagjegyük is determinálhatja, melyik típusba tartoznak.

A pszichopaták legfőbb jellemzője, hogy antiszociálisak, nem képesek szeretni és közömbösek más emberek érzései iránt is, ezáltal nem igazán érdekli őket, ha valakinek fájdalmat okoznak. Nem ismerik a szégyenérzetet és a bűntudatot, azt hiszik, övék a világ és bármit megtehetnek, amit csak akarnak. Azért is veszélyesek, mert kiválóan alkalmazkodnak a környezetükhöz és remekül elrejtik a valós természetüket. Többféle pszichopata létezik, most csak a játék kedvéért eljátszottunk a gondolattal, vajon a csillagjegyed alapján te melyik típusba tartoznál bele?

KOS – A kockázatvállaló

Az ilyen típusú pszichopaták igazi adrenalinfüggők és ezáltal nehezen irányítják a tetteiket. Annyira hajtja őket az izgalom, hogy nem érdekli őket, kit sodornak veszélybe. Amiben kitűnnek az amúgy is kalandvágyó Kosok közül, az az, hogy milyen mértékben kiszámíthatatlanok, felelőtlenek és mennyire kevéssé érdekli őket, hogy a viselkedésük milyen hatással van más emberekre.

BIKA – A tolvaj

Ezek a pszichopaták úgy érzik, hogy az élet cudarul bánt velük, ezért mindent megtesznek azért, hogy visszaszerezzék azt, ami véleményük szerint jár nekik. Féltékenyek, irigyek, kapzsik és anyagiasak, mindezt pedig azzal kompenzálják, hogy másoknak kárt okoznak és ellopják azt, ami nem az övék.

IKREK – A hazug

Az összes csillagjegy közül az Ikreknek megy a legjobban a hazudozás. Annyira jól csinálják, hogy egy idő után már maguk sem tudják, mi az igazság és a hazugság. Különösen veszélyesek, ugyanis könnyen felismerik az áldozat gyenge pontját, megérzik, mit szeretne hallani, így könnyen a bizalmába férkőznek. Okosak, elbűvölőek, viszont ha éberek vagyunk, könnyen tetten érhetjük őket.

RÁK – A lelki társ

A Rák pszichopata imádnivaló, kedves, figyelmes és nagyon sebezhetőnek tűnik. Ő az, akivel megváltjátok a világot és a csillagos ég alatt mélyen szántó gondolatokat osztotok meg egymással. Ugyanakkor, amint sikerül az áldozat bizalmába férkőznie, hirtelen megszűnik ez a szerethetőség és agresszív, birtokló és énközpontú szörnyeteggé változik.

OROSZLÁN – A manipulátor

Ők azok, akik általában a munkahelyükön és a bulikban elbűvölőek és szimpatikusak, otthon azonban terrorizálják a családjukat. Rendkívül intelligensek és tehetségesek, leginkább abban, hogy másokat manipuláljanak saját céljaik elérése érdekében. Ők azok, akik remek első benyomást keltenek, de hamar kiderül, mennyire robbanékonyak és bosszúállók. Ha hibáznak, akkor pedig gondoskodnak róla, hogy valaki mást hibáztassanak érte, tipikus Oroszlán módra.

SZŰZ – Az intelligens

Ők azok, akik megtalálhatóak a jogi, orvosi, vallási és tudományos területeken, vagy úgy, hogy kifejezetten ezt tanulták, vagy rosszabb esetben egyszerűen meghamisították a bizonyítványaikat. Önéletrajzuk tele van hazugságokkal és féligazságokkal, de a szakzsargont elsajátítják, hogy teljesen megtévesszék pácienseiket, ügyfeleiket.

MÉRLEG – A szent

Ezek a pszichopaták megszállottan dolgoznak azon, hogy kifogástalan legyen a jellemük és az erkölcsük. Gyakran dolgoznak vallási vezetőként, iskolai tanárként, vagy éppen rendőrként - szentségük és erkölcsös magatartásuk fedi jellemük valódi rothadását. Valójában szadisták, korruptak és manipulatívak.

SKORPIÓ – A szexfüggő

A Skorpiónak köztudottan erős a szexuális kisugárzása, ugyanakkor fontos számára, hogy irányítson és uralkodjon mások felett. Ezek a pszichopaták követik el a legtöbb szexuális bűncselekményt, mely nem az élvezetekről szól, csupán arról, hogy érezzék, hatalmuk van a másik személy felett és képesek leigázni őt.

NYILAS – Az értékesítő

Ő az a típus, aki bármit képes eladni másoknak. Először gondosan megfigyeli áldozatát, majd kérdéseket tesz fel és eléri, hogy megkedveljék, hogy utána könnyen rásózzon az emberre olyat is, amit amúgy eszébe sem jutna megvenni. Mindig elérik, hogy rávegyék az embereket arra, amit ők akarnak és soha nincs lelkiismeretfurdalásuk emiatt.

BAK – A paranoiás

Gyanakvó mindennel és mindenkivel szemben, még akkor is, ha erre nincs semmi oka. Fél a leleplezéstől, ezért gyakran másokat vádol meg, hogy elterelje magáról a gyanút. Ahogy szorul a hurok a nyaka körül, egyre veszélyesebb lesz, de nem vállal felelősséget soha semmiért.

VÍZÖNTŐ – Az antiszociális

Tele van a börtön olyan bűnözőkkel, akik nem hajlandóak megfelelni a társadalmi normáknak és engedelmeskedni a törvényeknek. Ők azok, akik következetesen hazudnak, álneveket használnak és minden gond nélkül átvernek másokat. Ingerlékenyek, agresszívak és könnyen keverednek verekedésbe.

HALAK – A művész

Ők azok, akik nagyon jól értenek ahhoz, hogy elhitessék az emberekkel: ők nem pszichopaták, pusztán félreértett zsenik. Arra törekednek, hogy csodálják őket, semmi más nem érdekli őket, csak saját maguk. Nem véletlen, hogy John Wayne Gacy, az egyik legismertebb sorozatgyilkos is a Halak jegyében született.