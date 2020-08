A félelmet általában rossz dolognak gondoljuk, Gavin de Becker azonban bebizonyította, hogy rendkívül hasznos lehet a belső intuíciónk, akár az életünket is megmentheti. Becker olvasmányos könyve a The Gift of Fear: Survival signals That protect us from violance (A félelem adománya, életmentő jelek az erőszak ellen) bepillantást enged a elkövetők gondolkodásába, hogy a támadások ne érjenek bennünket váratlanul. Nem éppen megnyugtató könyv, de még mindig jobb, mint a közvetlen tapasztalat. Gavin de Becker 12 éves koráig több erőszakkal találkozott otthonában, mint mások egész életükben. Ha életben akart maradni, tudnia kellett kiszámítani, hogy a kritikus helyzetekben mi fog történni a következő pillanatban. Egész életét az erőszakhoz vezető gondolati sémáknak szentelte, melyek segítségével mások is észrevehetik a figyelmeztető jeleket. A modern világban leszoktunk arról, hogy az ösztöneinkre hallgassunk, Becker szerint ez nagy hiba.

Becker egy felmérésében sorozatgyilkosokat tanulmányozott, és megállapították, hogy kivétel nélkül mind elszenvedtek erőszakot vagy megaláztatást gyermekkorukban. Robert Brandót például – aki fegyverrel megölte Rebecca Shaeffer színésznőt – gyermekkorában szobafogságban tartották hosszú évekig, és úgy etették mint a kutyát vagy a macskát. Soha nem tanították meg a társadalmi együttélés szabályaira, melynek következtében torz kép alakult ki a fejében a külvilágról, s végül a környezete fizette meg az árát. Másfelől az is igaz, hogy az erőszakra hajlamos emberek sokszor nagyon ügyesen palástolják pszichopátiájuk jeleit. Teljesen kifogástalanul viselkednek és első ránézésre teljesen hétköznapinak tűnnek.

A pszichopaták lehetséges jellemvonásai:

- Túlságosan kedvesek

- Rendkívül sokat beszélnek

- Mindig ők kezdeményeznek

- Inzultálnak minket, hogy foglalkozzunk velük

- Nyughatatlanok, vakmerőek és céltudatosak

- Hidegen hagyják őket azok az események, melyek másokat megrendítenek

- Konfliktushelyzetben szokatlanul nyugodtan viselkednek



A félelem adománya egy európai ember számára kissé paranoidnak tűnhet, ugyanis nagyon „amerikai", ám az erőszak mindenhol jelen van, és ha ismerjük a figyelmeztető jeleket, elkerülhetjük a bajt.

Forrás: Gavin de Becker - The Gift of Fear: Survival signals That protect us from violance