Kasza Tibi és felesége, Andi, azaz Manker aktívan használják közösségi oldalaikat, de gyönyörű kislányukat az első pillanattól óvják a nyilvánosságtól. A család épp egy egzotikus helyen nyaral, és a rajongók legnagyobb meglepetésére egy csodás családi fotót osztottak meg Instagramon, ahol feltűnik elsőszülött gyermekük, Lora Bella is. Igaz, az arcát most is eltakarják, de a követők így is nagyon örültek a képnek.

"Nagyon szép, hosszú haja van! Reméljük, egyszer-kétszer teljes egészében láthatjuk a leányzót" - írta az egyik kommentelő.