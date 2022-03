Berki Krisztián és felesége, Mazsi jelenleg külön élnek , de dolgoznak házasságuk megmentésén . Párterápiára is járnak, és most együtt utaztak el, mert nem adják fel, ameddig a legkisebb esély is megvan arra, hogy együtt folytassák életüket. A pár házassága röviddel a kislányuk megszületése után került válságba .

"A családommal elutaztunk pár hétre egy távoli országba, ahol magunk lehetünk, kettesben, hármasban és – a technika segítségével – sokszor négyesben, mert Natikám nem lehet most itt velünk fizikailag, hiszen a kis tündérem már dolgozik, kötelezően végzi az általános iskola második osztályát. Nekem 40 évesen továbbra is az a célom, hogy kiváló apukája lehessek la ányaimnak és férje a feleségemnek. Mikor ezeket a sorokat írom, és eszembe jut, hogy az én szüleim is elváltak..... mint ahogy nektek sokatoknak is, akik itt vagytok és olvassátok ezt a posztomat, ti vagytok azok, akik pontosan tudjátok, hogy apáink generációja óta ez a szám csak egyre magasabb és magasabb lett. Ma 10 házasságból 7 válással végződik.... Szomorú vagy nem, ezek a tények amelyek okozói mi magunk vagyunk, emberek! Ennek következményeképpen a családmodell, az apai és az anya minta sokszor torzul vagy teljesen eltűnik...

De mi oly sokan mind a napig úgy gondoljuk, hogy megéri küzdeni. Nem tudom mi a legjobb módszer, vagy recept, csak azt tudom, hogy most már hónapok óta dolgozunk a kapcsolatunkon, én is magamon, és Mazsi is dolgozik saját magán. Most újra együtt, mert nem adjuk fel, amíg van egy bármilyen kis esély is, amíg mindketten úgy érezzük, hogy érdemes. Magunkért, a másikért, kettőnkért... a családért!" - írta Berki Krisztián a nyaralós fotókhoz, amiket az Instagramján osztott meg.