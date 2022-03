A Belmondo énekesnének, Czutor Zolinak hamarosan megszületik a hatodik gyereke. Ezúttal egy kislánnyal bővül a család, ráadásul kamerák rögzítik majd az eseményt., Hadas Kriszta műsorában lesz látható a szülés, ami már minden bizonnyal be is indult. A műsorvezető ugyanis Facebook-oldalán tudatta, hogy vasárnap délben riasztották őt Zoliék.

"Egy órán belül meg kell születnie a kislánynak. Arról van szó, hogy Zsaninak napok óta elég magas, nem is elég magas, hanem nagyon magas a vérnyomása. (...) Egy kis fehérjét is találtak a vizeletében, ez azt jelenti, hogy fennáll a toxémia veszélye. Azt nem mondom, hogy toxémia van, hanem fennáll" - mondta Hadas Kriszta.

Terhességi toxémia

A tehességi mérgezés az anyára és a magzatra is negatívan hat:a baba a méhlepény nem megfelelő működése miatt nem kap elegendő tápanyagot és oxigént, amely gátolja a megfelelő fejlődést, míg az anya a legsúlyosabb esetekben akár rángógörcsöt (eklampszia) is kaphat vagy HELLP szindróma is felléphet nála. A terhességi toxémia fő tünetei az ödéma, a fehérjevizelés és a magas vérnyomás. A terhességi mérgezésről bővebben itt olvashatsz