A terhesség sajnos nem mindig csupa móka és kacagás. Számos esetben jár különféle kellemetlenségekkel, de ezeken túl néha olyan betegségek is kialakulhatnak a 9 hónap alatt, amelyek mind az anya, mind pedig a baba egészségét –rosszabb esetben akár az életét is - veszélyeztethetik. Ilyen a terhességi toxémia.

Hogyan alakul ki a terhességi toxémiaA terhességi toxémia vagy más néven preeklampszia pontos okai nem ismertek, de a szakemberek szerint a kialakulását elősegítheti, ha az anyának olyan alapbetegségei vannak, mint a magas vérnyomás, valamilyen vesebetegség, cukorbetegség vagy a keringéssel kapcsolatos egyéb problémák. De a dohányzás, a túlsúly, az ikerterhesség és a családban korábban már előforduló (testvérnél, édesanyánál) toxémia is növelheti az előfordulás esélyeit.



A tehességi mérgezés az anyára és a magzatra is negatívan hat: a baba a méhlepény nem megfelelő működése miatt nem kap elegendő tápanyagot és oxigént, amely gátolja a megfelelő fejlődést, míg az anya a legsúlyosabb esetekben akár rángógörcsöt (eklampszia) is kaphat vagy HELLP szindróma is felléphet nála.



A terhességi toxémia főbb tüneteiSzerencsére a betegség a rendszeres védőnői, orvosi valamint laborvizsgálatoknak köszönhetően jól kiszűrhető, főleg ha a kismama fokozottan figyel az alábbi tünetekre:

Ödéma

A terhességi vizesedés teljesen normális jelenség a várandósság alatt, főleg ha a nap vége felé jelentkezik. Kórosnak akkor mondható, ha a vizenyő pihenés hatására sem enyhül vagy reggelre sem szűnik meg, illetve már testszerte jelentkezik és a mértéke feltűnően nagy.

Fehérjevizelés

Ha a terhességi laborvizsgálatok alatt nagyobb mennyiségű fehérje jelenik meg a kismama vizeletében, szintén fennállhat a preeklampszia veszélye. Ilyenkor általában egy új vizeletvizsgálatot rendel el az orvos, ám ha az érték továbbra is 300g/l felett van, akkor megalapozott a toxémia gyanúja.



Magas vérnyomás

A terhességi toxémia legjellemzőbb tünete a hypertonia, azaz a magas vérnyomás. Ha a kötelező vérnyomásméréskor a védőnő vagy az orvos 135/85 Hgmm fölötti értéket tapasztal, akkor számolni kell a toxémia lehetőségével.



Súlyosabb esetekben a fő tünetek mellé társulhat:

fejfájás

izomrángás

láz

látásromlás

fülzúgás

nehézlégzés

hasi panaszok

hányinger/hányás

rángógörcs

A toxémia tünetei általában a 20. héttől jelentkeznek, s meg lehet különböztetni korai (34. hét előtti) és kései (34. hét utáni) preeklampsziát. A kismamáknak mindenképpen érdemes figyelniük arra, hogy a három fő tünet (magas vérnyomás, ödéma, fehérjevizelés) nem jelentkezik-e együttesen, de aki kifejezetten aggodalmas típus, annak szűrővizsgálat is a rendelkezésére áll, amellyel akár már 12. héttől nagy valószínűséggel kimutatható a toxémiára való hajlam.