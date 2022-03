Galambos Erzsi 90 évesen is kicsattan az energiától. Azonban az életvidám színésznő élete nem mindig volt csupa móka és kacagás. Gyermekkorában ő is megtapasztalta, hogy milyen a háború, ennek az emlékei pedig a mai napig sem hagyják nyugodni.

A jelenlegi háborús helyzet sok olyan emléket hozott fel Galambos Erzsiben, amelyek sok évtizeddel ezelőttre nyúlnak vissza.

"A második világháború során még csak 10 éves voltam" – mondta a Bors megkeresésére a színésznő. "A Dembinszky utcában volt a lakásunk. Emlékszem, a mellettünk lévő házat teljesen lebombázták" – folytatta Erzsi, aki számára olyan traumákat okozott ez az időszak, hogy azóta sem nyugodtan aludni.

"Ruhában feküdtünk le, hogy csak a cipőt kelljen felhúzni, ha rohanni kell le a pincébe. És volt, hogy szaladni kellett, nem is egyszer. A pince sötétje azóta is elkísér. Pontosan tudom, milyen a háború" – mesélte a színésznő, aki úgy érzi, elvették a gyermekkorát.

"Nem csak, hogy tönkretették, de nem is volt gyermekkorom. 10 éves korom óta tudom, milyen a bombázás. Sajnos engem ez egy életen át elkísért, hiszen azóta is csak lámpafény mellett vagyok képes aludni. Egyszerűen félek lehunyni a szemem" - folytatta. Azt is elmondta, hogy minden nap figyeli a híreket, és abban bízik, hogy egy nap úgy kel fel, hogy béke van.

A színésznő több mint két évvel ezelőtt vonult vissza a színészettől.