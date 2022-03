Nádai Anikó nemrég jelentette be közösségi média oldalán, hogy első közös gyermeküket várják Hajmásy Péterrel. Néhány nappal ezelőtt pedig megmutatta, mekkora most a terhespocakja.

Nádai Anikó és Hajmásy Péter első közös gyermekéről már azt is lehet tudni, hogy kisfiú lesz, sőt azt is elárulták, hogyan fogják hívni őt. A szépséges műsorvezető az utóbbi időszakban több pocakos fotót is megosztott, és néhány napja is megmutatta követőinek, mekkora már a hasa.

Anikó képét a követői is imádták, akik kommentben fejtették ki a véleményüket.

"Gyönyörű kismama vagy Anikó. Sugárzó a mosoly is. Nagyon sok egészséget kívánok nektek" - írta az egyikük a kép alá.