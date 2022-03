Nagy Adri amellett, hogy sikeres énekesnő, büszke családanya is. Bár a hírességnek csodálatos élete van, problémái is akadnak bőven. Legutóbbi Instagram posztjában elmondta, hogy az utóbbi időszakban teljesen elveszettnek érzi magát, mivel kisfia, Benedek sokat betegeskedik, ami miatt ő is kénytelen otthon maradni.

"Mégis hogyan lehet alkotni, dolgozni úgy, hogy két hetente itthon vagyunk Benivel valamilyen betegség miatt? Teljesen megbénultam munka szempontjából...Természetesen, ha a gyerek már nem beteg, akkor tuti én kapom el tőle a csodálatos ovis vírus valamelyik mutációjàt (...)Dolgozó mamik, ti hogyan csináljátok?

-tette fel a kérdést Adri, aki Beni betegeskedése miatt képtelen előre tervezni.

A kommentelők közül sokan az aromaterápiát ajánlották az énekesnőnek, akadtak, akik különböző vitaminokat, de olyanok is, akik szimplán kitartást kívántak Adrinak.

Az énekesnő március elején vallott arról, hogy anyajegyei miatt kellett kés alá feküdnie,