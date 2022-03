Torres Dani még februárban egy hónapra Ecuadorba utazott, hogy meglátogassa régen látott családját. A nyaralás során egy régi vágya is teljesült: édesapjával megmászta a Cotopaxi vulkánt.

Az énekes édesapját, nagyszüleit és az öccsét látogatta meg Ecuadorban. Az utazásról a Borsnak mesélt: "Az öcsém is kint él, és már öt éve nem találkoztunk. Egy hetet töltöttünk együtt a tengerparton kettesben, jó kis lazulás volt. Apukám a világjárvány előtt sokat járt üzleti úton Európában, valahogy mindig összehoztuk, hogy tudjunk találkozni, de ez nem olyan, mint ahogy most kint voltam. Nagymamámékat is ritkán látom, pedig nagyon közel állnak a szívemhez, hiányoztak már" – fűzte hozzá az egykori megasztáros.

A családlátogatás mellett volt ideje túrázni is, és egy nagyon régi vágya teljesült azzal, hogy megmászta a 5897 méter magas Cotopaxi nevű, mai napig aktív vulkánt hegymászó édesapjával.

"Édesapám egy neves hegymászó, úgy nőttem föl, hogy mindig a hegyek között túráztunk. Úgy indultam neki a családlátogatásnak, hogy ezt a vágyamat is teljesítem. Persze erre föl kell előre készülni, rá kell edzeni, plusz a magassághoz is akklimatizálódni kell, ezért elengedhetetlen egy-egy kisebb csúcs teljesítése előtte. Ilyen volt a 4696 méteres Pichincha csúcs. Kézenfekvő volt, hogy ott kezdem és megmászom. Ezek egy-egy napos túrák, és nagy örömömre szolgált, hogy néhányszor édesapám is elkísért" – mesélte Dani.