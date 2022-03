"Salzburg egy csendes, nyugodt város. A mindennapjaim is ugyanilyen környezetben telnek. Ralf és mi is sokat utazunk, így gyakorlatilag alig vagyunk otthon. Ő most konkrétan Bahreinben van a Forma–1 nyitófutamán, mi pedig éppen egy közös, autóversenyzéssel kapcsolatos rendezvényre indulunk Németországba. A család rengeteg állatot tart, nekem külön is van négy lovam, három kutyám, két csincsillám és egy nyulam. David igazi úriember, már-már régivágásúnak mondanám, aki hihetetlenül őszinte, nem olyan, mint a mai srácok többsége. A pályákon ismerkedtünk össze, aztán a közösségi médiában mélyítettük tovább a kapcsolatunkat, és ma már elválaszthatatlanok vagyunk egymástól. Fontos kapocs közöttünk az autóversenyzés szeretete, ha tehetem, a viadalokon ott vagyok mellette és ez fordítva is így van. Segítjük egymást, például kielemezzük, hogy mi jelentette a problémát, ha esetleg nem úgy alakul egy futam vagy edzés, ahogy azt ő vagy én terveztem" - mondta el Vivien a Blikknek.

"A háború elborzaszt. A lehetőségeinkhez képest mi is segítünk, ahol csak tudunk, vittünk a határra élelmiszert, ruhákat és bútorokat a menekülteknek. Nem beszélve arról, hogy a Covid, majd most a háború is igencsak kihat az autósportra" - tette hozzá.