Összeállításunkban 9 olyan egykori sztárpárt mutatunk be, melynek tagjai a szakítás után még hosszú ideig kénytelenek voltak együtt dolgozni.

Joey King és Jacob Elordi

A két fiatal színész, Joey King és Jacob Elordi A csókfülke forgatása alatt ismerkedett meg. A kapcsolatuk több mint egy évig tartott, s bár 2018-ban szakítottak, a filmsorozat következő részeiben továbbra is szerelmespárt kellett alakítaniuk. Joey King korábban úgy nyilatkozott, hogy a szituáció mindkettőjüknek nehéz volt, ám azóta továbbléptek. Olyannyira, hogy a napokban a színésznőnek a kezét is megkérték.

Katie Holmes és Joshua Jackson

1998-ban, amikor a Dawson és a haverok című filmsorozatot forgatták, Katie Holmes és Joshua Jackson valóban randizott egymással. Bár a karaktereik szerelmesek lettek a tinidrámában, a való életben a kapcsolatuk csak rövid ideig tartott. Még évekig együtt dolgoztak, sőt máig nagyszerű barátságot ápolnak egymással.

Charlize Theron és Sean Penn

A két hollywoodi filmsztár kapcsolata barátságként indult, majd 2013 decemberében randevúzni kezdtek egymással. Még a kapcsolatuk elején, Az utolsó próba című film forgatásán dolgoztak együtt, azonban másfél évvel később úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. A filmet bemutatták a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol a szakításuk után együtt jelentek meg.

Blake Lively és Penn Badgley

A pletykafészek forgatása alatt jött össze Blake Lively és a Te főszereplője, Penn Badley. Néhány évig együtt voltak, azonban a szakításuk után még két teljes évig szerelmespárt kellett alakítaniuk a sorozatban: sőt, a karaktereik, Dan és Serena a fináléban végül összeházasodtak.

Kristen Stewart és Robert Pattinson

Az Alkonyat szerelmesei 2009-ben jöttek össze, a kapcsolatuk pedig a széria utolsó részének bemutatójáig tartott. A Hajnalhasadás debütálása után nagy port kavart, amikor csókolózás közben a színésznőt rajtakapták egy házas rendezővel, Rupert Sandersszel. Később Kristen és Robert adtak még egy lehetőséget a kapcsolatuknak, de 2013-ban végleg szakítottak.

Kaley Cuoco és Johnny Galecki

Az Agymenők című sorozatban Penny és Leonard boldog házaspárt alakít, sőt, a való életben is randiztak rövid ideig. A szerelmüket végig titokban tartották, a kapcsolatuk pedig mindössze két évig tartott.

Jennifer Garner és Michael Vartan

Miután Jennifer Garner elvált Ben Afflecktől, randizni kezdett színésztársával, Michael Vartannal, akivel az Alias forgatásán ismerkedtek meg. Csupán egy évig jártak, 2004-ben szeretetben és békében váltak el egymástól. Még két évig, a sorozat befejezéséig együtt dolgoztak, és elmondásuk alapján élvezték a közös munkát.

Jennifer Lopez és Marc Anthony

A két híresség tíz évig élt házasságban, majd 2014-ben hivatalosan is elváltak egymástól. Azonban a szakításuk nem akadályozta őket abban, hogy a továbbiakban is együtt zenéljenek. Amellett, hogy a gyermekeiket is közösen nevelik, 2016-ban egy spanyol nyelvű albummal is előrukkoltak.

Sophia Bush és Chad Michael Murray

A Tuti Gimi című sorozat szerelmespárja, Sophia Bush és Chad Michael Murray nemcsak randiztak, hanem rövid ideig házasok is voltak. A boldogító igen azonban nem tartott örökké: néhány hónappal később beadták a válókeresetet. Később a színésznő beismerte, hogy hiba volt összejönnie egykori kollégájával, és hogy szerinte a kapcsolatukat illetően felelőtlen döntést hoztak.