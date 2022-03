A sztárpár jelenleg Mexikóban nyaral, ahol csak egymásra és kislányukra koncentrálnak. Néhány napja egy összebújós, romantikus fotót posztoltak az egzotikus szigetről, ami azt sugallja, hogy jó úton járnak a békülés felé.

"Több mint fél éve egy olyan útra léptem, ami alapján ma már főleg az érzéseimre tudok hagyatkozni. Míg üzletben mindig, párkapcsolatban soha nem a szívemre hallgattam, ezt fordítva kellett volna csinálni, de ez az én leckém és az én utam, amit végig kell járnom!

Ma már sikerül a jelenben élnem, ezt próbálom boldogságban, szeretetben és párkapcsolatban tölteni. Mazsival messze kellett jöttünk Magyarországtól – egy olyan helytől, ahol ha kilépünk az utcára, közszereplők vagyunk – ahhoz, hogy újra egymásra találjunk. A minap együtt vacsoráztunk, akkor azt mondta nekem a feleségem, abba a Berki Krisztiánba szeretett bele, ami itt vagyok.Otthon sok külső hatásnak van kitéve a házasságunk, ezt kell megtanulnunk függetleníteni a mindennapokban tőlünk. Biztos vagyok benne, hogy a mi visszatalálásunkhoz óriási segítségünkre voltak a terapeutáink" - mesélte a Borsnak a családapa, aki Roboz Zsóka mellett egy guru, Ilkó Péter segítségét kérte, aki által tovább tud haladni a kitűzött céljai felé.

"Péterrel 2013-ban találkoztam először a FEM3 Cafe-ban, ahol táplálkozási- és életmód tanácsadóként volt jelen. Akkor kértem meg őt, hogy segítsen egy testépítő verseny felkészítésében nekem. Jól tudtunk együtt dolgozni, és bár akkor a közös munka véget ért, de a későbbiekben is bármikor hozzá fordultam a kérdéseimmel, mindig kaptam segítséget tőle. Péter a gurum, számomra hiteles ember, mert nemcsak a tanulmányai, de a személyes élettapasztalatai is segítenek, és úgy érzem, most érkezett el az a pillanat, hogy új életet kezdjek, ehhez pedig ide, Mexikóba kellett eljönnöm" – tette hozzá a celeb, aki egyre jobban érzi magát a bőrében.

"Otthon még minden zavaros volt, kerestem ebből a helyzetből a kiutat. Most azt érzem, hogy ebben a nyomasztó világban meg kell tudni, hogy ki vagy, és saját magaddal kell elsősorban foglalkozni, ezáltal pedig komoly értéket tudsz adni a családodnak, a szeretteidnek. Nekem is ez a célom" - jelentette ki határozottan Krisztián.