A tavasz a megújulás időszaka, sokan pedig az évnek ezt a részét a frizurájuk átalakításával kezdik. Néhányan festenek, mások vágatnak, de a bátortalanabbak csak simán másképp fésülik a tincseiket. Bármelyik típusban is tartozol, 2022 tavasza neked is tartogat valami kedvedre valót.

Új színek

Az utóbbi években szinte mindenkit meghódítottak a napszítta hatású nyári hajkoronák, illetve a balayage technikával készült, természetesnek tűnő finom átmenetek, ezek mellett azonban idén a kontrasztosabb - már-már a rég elfeledettnek hitt csíkmelírt idéző - hajfestések is divatossá válnak. Ráadásul nyáron szintén trendi lesz minden, ami színes, így a pasztellrózsaszín és lila frizurák is, ezekkel az árnyalatokkal feldobhatunk egy-egy kósza tincset, vagy akár az egész hajunkat befesthetjük valami vagány színnel.

Azok pedig, akik inkább maradnának a természetesebb vonalnál, de mégis változtatnának a hajszínükön, azoknak a vöröset ajánljuk, mert most ez is nagyon menőnek számít majd.

Új fazonok

A fazonok terén is dúskálni fogunk az újdonságokban, illetve a régről ismert formák újragondolásában. Rögtön itt van a bob, amelynek különféle változatai sok nő szívét meghódították az elmúlt években. A már jól ismert long és semi bob mellett, azonban most a legújabb őrület, a mikro avagy short bob - azaz az éppen csak a fülig érő variáns - fog igazán tarolni. Ezt száríthatjuk egyenesre, formázhatjuk kócosra, hullámosra, egy kis frufruval pedig a trendiség netovábbját testesíti meg.



Ha nem vagyunk jóban a rövid hajakkal, akkor maradjunk a hosszabb fazonoknál, ezeket pedig tegyük minél dúsabbá. A '90-es évekből már jól ismert göndörség és hajtömeg ugyanis ismét nagyon divatos lesz, úgyhogy elő a hajtőemelőkkel és a bodorítókkal.



Az igazán vagány csajok ebben a szezonban mullet, shaggy vagy ezek keverékét, az octopus, azaz poliphajat kérjék a fodrászuktól. A shag szintén a '90-es éveket idézi, annak is a rock and roll vonalát, a mullet pedig inkább a '80-as évek hajtrendjeit eleveníti meg az oldalt felnyírt fazonnal. A kettő keverékéből pedig megszületett 2022-re a poliphaj, amely felül dúsabb, frufrus, a lelógó tincsek azonban úgy festenek, mint egy polip csápjai.

Új kiegészítők

Végül, de nem utolsósorban, akik nem akarnak sem vágatni, sem festetni, sem göndöríteni, azok se szomorkodjanak, mert ők is divatossá varázsolhatják a frizurájukat, méghozzá egy-egy jól megválasztott kiegészítővel. Ezen a téren - akárcsak fentebb - szintén a '80-as, '90-es évek lesznek a meghatározóak, így jöhet minden, ami abból az időszakból már ismerős: hatalmas, színes, fodros anyaghajgumik, strasszos, gyöngyös, állatmintás, nagy méretű csatok, domináns hajpántok. Ezekkel akár a kibontott tincseket is megzabolázhatjuk, de a még mindig divatos fajfonatokat is díszíthetjük bármelyikkel.