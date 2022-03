A népszerű magyar focista, Szalai Ádám nemrég különleges módot választott arra , hogy közölje a világgal: édesapa lesz. Most pedig az is kiderült, hogy ki a sikeres sportoló születendő gyermekének az édesanyja.

Szalai Ádám február közepén váltott csapatot és egy évre a svájci FC Baselhez igazolt, ahol rögtön az első meccsén gólt is szerzett. Legutóbb múlt vasárnap lépett pályára, ahol kétszer is kapuba talált. Az egyik gólöröm azonban nem csak a győzelem miatt vált emlékezetessé. Szalai ugyanis meglepő módon jelentette be, hogy végre apuka lesz.

"Szalai Ádám remek formában, ezúttal duplájával nyert a Basel, de ennél sokkal fontosabb örömhírt jelentett be" – írja Instagram oldalán az M4 Sport. Nem sokkal később a sztárjátékos is kiposztolta a hírt és párjával alig várják kisbabájuk érkezését.

Ádám szerelme és gyermeke édesanyja pedig nem más, mint Krista Tcherneva. A 23 éves szépség modellként és színésznőként is sikeres. A nézők láthatták már a hazánkban is népszerű, Kitz titkai című Netflix-sorozatban.