A Rákok számára számos érdekes és különös találkozás lehetőségét hozzák magukkal a most következő napok. Új munka- vagy üzleti kapcsolatok, régi barátok, vagy egy elmúlt nagy szerelem is felbukkanhat váratlanul a színen. A Mérlegeknak nagyon sok új, kifejezetten életszerű és megvalósítható ötlet pattan ki fejükből ezen a héten, s környezetük is vevő lesz minden újdonságra, hát ne fogják vissza magukat! A Nyilasoknak nagyon jól alakul ez a hét, a legtöbb reményük teljesül. Még őket is meglepi a múlt hét hullámvasutas időszaka után ez a felemelkedés.

