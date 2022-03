Tizennégy év után feloszlik a népszerű erdélyi együttes, a Royal Team. A rajongókat sokkolta a hír, hiszen semmilyen jel nem utalt arra, hogy a zenekar ennyi év után befejezi a pályafutását. A hivatalos közleményből kiderül, mi áll a döntésük hátterében.

"Sajnos elérkezett az a pillanat is, amikor a Royal Team elmúlt 14 éves pályafutása véget ér (...) Csodás élmények maradnak meg rajongóink szívében és veletek együtt a miénkben is! Örülünk, hogy mindezeknek mi részesei és előidézői lehettünk ! Minden ember és minden csapat életében viszont eljön az a pillanat (ez történt most Tibi esetében) amikor úgy érzi, hogy kész, vége, amikor már nem érez kihívást, amikor már érzi ez volt a csúcs, amikor újat szeretne, vagy csak épp a családjának szeretne több időt szentelni .....és még sorolhatnánk ! Mi esetünkben ennek most , 2022 március végén van vége ! Április 2-án Hajdúszoboszlón és április 9-én Kömörőn viszont még együtt bulizunk ! Ennyi volt megírva ott fenn, hisz tudjátok : Minden véget ér! Hálásak vagyunk és köszönjük a támogatást mindenkinek, aki segítette munkánkat"

- írta a zenekar a hivatalos Facebook-oldalán.