Nagyon ritkák a heves záporok a Bahamákon, Katalin pedig azzal viccelődött, hogy nekik köszönhető a furcsa időjárás.

"Remélem, nem áztatok meg túlságosan, és elnézést kérek, hogy a brit időjárást is magunkkal hoztuk..."- mondta Nassauban a hercegné.

Vilmos herceg megígérte a helyieknek, hogy legközelebb a gyerekeiket is magukkal hozzák, hogy megmutathassák nekik a sziget gyönyörű élővilágát, mely őket is elvarázsolta. A hercegi pár elárulta azt is, hogy minden este beszélnek a gyerekeikkel, elmesélik nekik, merre jártak aznap. György herceg megkeresi a térképen, és odatűz egy gombostűt, hogy megmutathassa testvéreinek, merre utaznak a szüleik - írja a People magazin.