Cseh Laci és felesége mindent megtettek, hogy kisbabájuk szülessen, ám hét éven át sikertelenül próbálkoztak. Laci azonban nagy bejelentést tett egy nyilvános eseményen márciusban, Ráckevén.

A Borsnak az egyik olvasó számolt be a történtekről:

"Sok új dolgot hallottunk Laciról, a magánéletéről és a pályafutásáról. Az est végén színpadra hívták Diánát is, aki persze sugárzott a boldogságtól. Elmesélték, hogy végre szülők lesznek, nyárra várják a kisbabájukat. A hölgyet virágcsokorral köszöntötték, lerítt róla, hogy éppen élete legboldogabb napjait éli. azt is elárulta Dia, hogy négy gyermeket akarnak."

A lap megkereste az egykori úszót is, de babonából nem akart sok mindent elárulni.

"Való igaz, végre szülők leszünk. Júliusban kislányunk születik majd. Már a nevét is kiválasztottuk, azt azonban egyelőre nem szeretném elárulni."



Cseh Lászlóval nemrég készített interjút a Life.hu, akkor arról beszélt, hogy nagyon elengedte magát, és hamarosan visszatér a medencébe.