Majdnem két hete, hogy megszületett Czutor Zoltán és Zsanett harmadik közös gyermeke. Ő a családban az első kislány, a Franciska nevet kapta. Zsanett elmesélte, hogy telnek náluk a mindennapok a kicsi érkezése óta.

"Azt csinálja hál' Istennek, ami a dolga. Alszik, egyre többet nézelődik, aminek a srácok nagyon örülnek" - idézte a Blikk az anyukát.

Zsanett minden álma az volt, hogy kislányos anyuka lehessen, így természetesen kiélvezi, hogy minden idejét a kicsivel töltheti. Arról is beszélt, hogy férjének miként van lehetősége jelenleg az alkotásra.

"Jól csináljuk együtt szerintem, tök jókat tud pihenni. Nem sír Franci, hanem nyöszörgéssel kezdi az ébredést, és akkor nyilván meg is oldjuk egyből a problémát. Nem hagyom sírni, tehát nem ébreszti fel a családot éjszaka, körülbelül egyszer vagy kétszer volt ilyen maximum. Van lehetősége abszolút Zolinak az alkotásra" - mondta Zsanett. Azt is elárulta, hogy bár Zoli nem tudott bemenni vele a műtőbe a koronavírus okozta korlátozások miatt, ő volt az első, aki a kezében tarthatta a kislányt. "Nekem mind a három szülésem császáros volt, de mondhatni most volt a legszebb élményem magát a szülést tekintve. A felépülésem is most volt a legkönnyebb, szóval sokkal gördülékenyebben ment minden."