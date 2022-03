Mint azt korábban megírtuk, a 2022-es Oscar-gálán az egyik műsorvezető, Chris Rock olyasmivel viccelt, amivel nem illik: Will Smith feleségének kopaszságára utalva azt mondta, Jada Pinkett-Smith akár G.I. Jane is lehetne. Mivel a színésznőnek a betegsége miatt nincs haja, Will Smith úgy döntött, nem hagyja szó - és tettek - nélkül az ízléstelen élcelődést: felment a színpadra, és felpofozta kollégáját.

Az eset kapcsán szólalt meg a Golden Globe-díjas Jim Carrey, aki a CBS reggeli műsorában mondta el, hogy undor fogta el a történtektől. Utalva az Oscar átvételekor Will Smith-t fogadó ovációra azt mondta, hogy szerinte Hollywood gerinctelen, és akármit is mond a másik ember a színpadon, senkinek nincs joga odamenni és megütni őt. Azt is elárulta, hogy ha ő kapta volna azt a bizonyos pofont, azonnal 200 millió dollárra perelné Will Smith-t, annál is inkább, mivel, ahogy ő mondta, az esetnek örökre nyoma marad a neten.

A pofozkodás miatt Will Smith azóta már bocsánatot kért mindenkitől.