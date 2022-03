A díjátadón Will Smith kapta meg a legjobb színész Oscar-díját a Richard király című életrajzi filmben nyújtott alakításáért. A színész azonban röviddel korábban azzal sokkolta a Dolby Színházban ülő több mint 3000 fős közönséget és a tévénézőket, hogy a műsor egyik szereplőjét, Chris Rockot felpofozta, mert a humorista a felesége, Jada Pinkett Smith rovására sütött el egy ízléstelen viccet.

A díjátadót szervező amerikai filmakadémia hétfőn elítélte Will Smith viselkedését, és bejelentette, hogy vizsgálatot indít az ügyben.





Smith, aki Oscar-díját átvéve vasárnap már bocsánatot kért a filmakadémiától és a közönségtől, hétfőn az Instagramon adott hangot megbánásának. "Az erőszak minden formája mérgező és pusztító" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a díjátadón tanúsított magatartása elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan volt. Durvaságát azzal magyarázta, hogy míg róla tréfálkoznak, azt munkája részének könyveli el, de az, hogy felesége egészségügyi problémájából (kopaszodásából) csinált valaki vicccet, már túl sok volt számára, és ez váltotta ki érzelmi reakcióját.

"Szeretnék nyilvánosan bocsánatot kérni tőled, Chris. Túlléptem a célon, és tévedtem. Szégyellem magam, és a tetteim nem azt az embert mutatják, aki lenni szeretnék. A szeretet és a kedvesség világában nincs helye az erőszaknak" - írta az 53 éves színész.

Egyúttal ismét bocsánatot kért a filmakadémiától, a gálaműsor producereitől, a közreműködőktől, a nézőktől és a Williams családtól. A Richard király című film ugyanis azt a történetet mutatja be, hogy Richard Williams, Serena és Venus Williams apja hogyan nevelt teniszcsillagot lányaiból.

A Los Angeles-i rendőrség már vasárnap közölte, hogy mivel Chris Rock nem tett feljelentést, nem indítanak eljárást az ügyben.



A díjátadó Smith akciójáig könnyed hangulatban folyt, Will Packer producernek sikerült feltornásznia a tavalyi tízmillió alatti nézőszámot 15,36 millióra. Azonban a több mint 50 százalékos növekedés is csak az Oscar-történet második legalacsonyabb nézőszámához volt elég.



A filmakadémia több tagja, köztük Marshall Herskovitz forgatókönyvíró-producer és Whoopi Goldberg, a filmakadémia kormányzói testületének tagja is arról beszélt hétfőn, hogy konzekvenciái lesznek Smith cselekedetének. Goldberg azonban leszögezte, hogy Oscar-díját nem fogják elvenni.



A hollywoodi színészcéh (SAG) szintén "elfogadhatatlannak" bélyegezte a történteket, és jelezte, hogy az ügyben kapcsolatba lépett a filmakadémiával és a műsort közvetítő ABC csatornával.