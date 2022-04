Egyesek a hajukat vágatták le, mások új stílussal álltak a nyilvánosság elé, de vannak, akik sokkal drasztikusabb átalakuláson mentek keresztül. Összellításunkban olyan magyar sztárokat mutatunk be, akik szakításuk után főnixmadárként éledtek ujjá.

Szabó Zsófi

Szabó Zsófi tavaly januárban jelentette be, hogy exférjével, Zsoltival külön utakon folytatják tovább. A színésznő átalakulása ezután kezdődött, ugyanis életmódot váltott, és rengeteg futással megszabadult minden súlyfeleslegétől. Az Álarcos énekes című műsor alatt hírbe hozták zsűritársával, Fluor Tomival, de a pletykák teljesen alaptalannak bizonyultak. Majd ősszel felröppent a pletyka, hogy a szívét Hosszú Katinka volt férje, Shane Tusup rabolhatta el. Ezzel egyidőben a kommentelők durván támadták Zsófit, új külseje miatt rengeteg bántást és kritikát kapott követőitől. Rajongóinak jelentős része azonban nem győzte dicsérni őt.

Horváth Gréta

Kulcsár Edina és Csuti szakítása után Horváth Gréta és Meggyes Dávid is bejelentették, hogy elválnak. Az influenszer először teljesen összetört, ugyanis azzal kellett szembesülnie, hogy élete szerelme már a Dancing with the Stars táncosnőjével, Stana Alexandrával alkot egy párt. Ám rövid időn belül összeszedte magát, és már csak magára koncentrál. Gréta a történtek után rengeteget fogyott, és összességében óriási átalakuláson ment keresztül. Élvezi, hogy ismét viselhet kisebb méretű ruhákat, és azt is, hogy végre koncentrálhat a saját céljaira. Nemrég hivatalosan is kimondták a válást, és boldog, hogy újrakezdheti az életét.

Tóth Vera

A nagyközönség 2003-ban, a Megasztárban ismerte meg Tóth Verát. Az énekesnő akkor 130 kg volt, és súlya sokáig meghatározta őt. Jelenleg boldog párkapcsolatban él Pauli Zoltánnal, de korábban sok rossz tapasztalatot szerzett a magánéletében. Volt párja nemcsak lelkileg bántalmazta, de meg is ütötte őt, ami az önbizalmára is rossz hatással volt. Azonban 2016-ban komoly döntésre szánta el magát: jelentkezett gyomor bypassműtétre. Az operáció után életmódot váltott, rendszeresen sportol és ma már kicsattan a boldogságtól.

Király Linda

Tóth Verához hasonlóan Király Linda is hosszú évekig küzdött a kilókkal. A súlyfelesleg mellett alvászavara is volt, majd daganatot találtak nála, és kiderült, hogy a pajzsmirigy működésével is gondok vannak. Többek között emiatt ért véget legutóbbi, 10 éven át tartó párkapcsolata. Az énekesnő úgy érezte, hogy muszáj drasztikus lépéseket tennie az egészségéért. Miután fény derült a probléma forrására, részt vett egy gyomorszűkítő műtéten, életmódot váltott, és a rendszeres testmozgásnak meg is lett az eredménye: Linda fél év alatt harminc kilótól szabadult meg, és ezzel visszanyerte egykori önbizalmát is.