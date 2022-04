Az alvászavar mára szinte népbetegségnek számít: van, aki este nem tud könnyen elaludni, más pedig az éjszaka közepén felébred, és órákig hánykolódik, amíg nem jön újra álom a szemére. Ekkor azonban máris jelzi az ébresztőóra, hogy fel kell kelni. Nem csoda, ha egy ilyen éjszaka után nappal is fáradtak vagyunk. De van néhány trükk, ami segíthet, hogy jobban aludjunk.

Bár sokan állítják, hogy a fáradt ember szinte bárhol el tud aludni, akinek volt már alvászavara, az tudja, hogy ez nem így van, ugyanis az alváskörnyezet nagy mértékben hatással van a pihenésünk minőségére. Nézzük, milyen az ideális hálószoba!

Teremts kedvező hang- és fényviszonyokat!

Ha lefekszünk aludni, ügyeljünk arra, hogy a hálószobánk megfelelően sötét és csendes legyen. Egy jó sötétítőfüggöny vagy redőny kizárja a beszűrődő fényeket, utóbbi pedig a hangokat is tompítja. A kedvezőtlen hang- és fényviszonyok ugyanis megzavarhatják az alvásunkat, beleértve a bekapcsolva felejtett tévét vagy a pittyegő okostelefont is. Ha az átlagosnál érzékenyebb vagy a zajokra, használhatsz füldugót is: sokat segíthet, hogy ne riadj fel minden apró neszre.

Gondoskodj az ideális hőmérsékletről és párologtass!

Bár éjszaka senki sem szeret, az ideális hálószobai hőmérséklet néhány fokkal hűvösebb – optimálisan 17-18 fokos –, mint ahol nap közben tartózkodunk. Ha túlfűtünk, felébredhetünk amiatt, hogy melegünk van, ha pedig alacsony a páratartalom, ettől kiszáradhat az orrunk és a torkunk, tehát mindenképpen gondoskodjunk a párologtatásról, sőt akár kellemesen ellazító illóolajokat is bevethetünk.

A hálószobát csak alvásra használd!

Ronthat az alvás minőségén az is, ha napközben is az ágyban tartózkodunk. A hálószoba, ahogy a neve mutatja, alvásra szolgál, ezért a tévé ne ebben a helyiségben kapjon helyet, és dolgozni is üljünk ki az íróasztalhoz.

Nem mindegy, milyen az ágyad!

Mielőtt kiválasztanád, melyik ágybetétet vagy matracot veszed meg magadnak, próbálj ki többet is, hogy az igényeidnek biztosan megfeleljen. Ügyelj a párna kiválasztására is: fontos, hogy se túl magas, se túl alacsony ne legyen.

Kardinális kérdés: a hálóruha

Ha kényelmesen szeretnél aludni, olyan hálóruhát válassz, ami biztosan nem szorít sehol, és lehetőleg természetes, puha anyagból készült. Az ágyneműd is legyen puha és könnyű, és a legjobb ha hetente lecseréled. A kellemes öblítőillat is komfortos érzetet teremthet a pihenéshez.

Ne nézegesd, hogy mennyi az idő!

Ha felébredsz az éjszaka közepén, ne stresszeld magad: ne számolgasd, hogy még hány órát alhatsz! Igyekezz inkább ellazulni, így könnyeben jön álom a szemedre.

Ha a megteremtett ideális környezet ellenére már egy ideje alvászavarokkal küzdesz, érdemes kipróbálnod valamely, hozzászokást nem okozó, nyugtató, altató hatású gyógynövényes készítményt is.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.