Az Omega kétségkívül minden idők egyik legismertebb magyar együttese. Az utóbbi évtizedekben rendkívül sok emberre voltak nagy hatással az együttes dalai, ráadásul a nemzetközi sikerek sem maradtak el. 2021 decemberében, hosszas küzdelem után Kóbor János feladta a koronavírussal vívott harcot, halálával pedig lezárult egy korszak.

Azóta az egész ország gyászolja Meckyt, és bár az Omega már sosem lesz olyan, mint rég, az együttes most egy remek hírrel jelentkezett a rajongóknak - szúrta ki a posztot a Promotions.

„A hannoveri M.I.G. kiadó újabb két Omega cd-vel jelentkezett. A legendás 70-es évek német albumai már itthon is elérhetőek"

– osztotta meg a rajongókkal az örömhírt az Omega a közösségi oldalán.

A kiadványban két lemez, a 200 Years after the Last War, illetve a The Hall of Floaters in the Sky kapott helyet, és mindkettőn vannak olyan dalok, amiket eddig csak nagyon ritkán hallhattunk, illetve nehéz, vagy szinte lehetetlen volt őket beszerezni Magyarországon.